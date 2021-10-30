"Аталанта" без Миранчука едва не уступила "Лацио"

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В рамках 11-го тура чемпионата Италии "Аталанта" ушла от домашнего поражения в поединке с "Лацио".

Бергамцы спасли ничью благодаря голу Мартена де Рона на 94-й минуте.

Российский хавбек Алексей Миранчук участия в матче не принимал, просидев всю игру на скамейке запасных.

"Аталанта" – "Лацио" - 2:2

Голы: 0:1 – 18 Педро, 1:1 – 45+1 Сапата, 1:2 – 74 Иммобиле, 2:2 – 90+4 де Рон.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Пикколи, 83), де Рон, Демирал, Ловато (Скальвини, 67), Мэле, Иличич (Муриэль, 67), Фройлер, Пашалич (Малиновский, 59), Копмейнерс, Сапата.

"Лацио": Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто (Башич, 68), Катальди (Лейва, 77), Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле (Мурики, 86), Фелипе Андерсон (Моро, 77).

Поделив очки, "Аталанта" и "Лацио" соседствуют в турнирной таблице Серии А, занимая пятое и шестое место соответственно.

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