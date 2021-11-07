"Аталанта" без Миранчука обыграла "Кальяри"

Фото: твиттер "Аталанты"

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Кальяри".

Отметим, что россиянин Алексей Миранчук остался в запасе.

"Аталанта" идет в чемпионате на четвертом месте, "Кальяри" - последний.

"Кальяри" - "Аталанта" 1:2

Голы: Пашалич, 6 - 0:1, Жоао Педро, 27 - 1:1, Сапата, 43 - 1:2

"Кальяри": Краньо, Белланова (Перейро, 83), Дзаппа (Фариас, 90), Годин, Карбони, Ликояннис, Стротман (Паволетти, 61), Дейола (Грасси, 46), Марин, Жоао Педро, Нандес.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мэле, Фройлер, Малиновский (Иличич, 63), Пашалич, Копмейнерс (Ловато, 63), Сапата.

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