"Аталанта" без Миранчука обыграла "Кальяри"
Фото: твиттер "Аталанты"
В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Кальяри".
Отметим, что россиянин Алексей Миранчук остался в запасе.
"Аталанта" идет в чемпионате на четвертом месте, "Кальяри" - последний.
"Кальяри" - "Аталанта" 1:2
Голы: Пашалич, 6 - 0:1, Жоао Педро, 27 - 1:1, Сапата, 43 - 1:2
"Кальяри": Краньо, Белланова (Перейро, 83), Дзаппа (Фариас, 90), Годин, Карбони, Ликояннис, Стротман (Паволетти, 61), Дейола (Грасси, 46), Марин, Жоао Педро, Нандес.
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Паломино, Демирал, Мэле, Фройлер, Малиновский (Иличич, 63), Пашалич, Копмейнерс (Ловато, 63), Сапата.
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