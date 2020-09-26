"Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"
В рамках 2-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде взяла верх над "Торино".
Бергамцы без Алексея Миранчука, который продолжает восстанавливаться после травмы, забили в ворота соперника 4 гола, пропустив при этом только 2.
"Торино" – "Аталанта" - 2:4
Голы: 1:0 – 11 Белотти, 1:1 – 13 Гомес, 1:2 – 21 Муриэль, 1:3 – 42 Хатебур, 2:3 – 43 Белотти, 2:4 – 54 де Рон.
"Торино": Сиригу, Мурру, Бремер, Нкулу, Войвода, Линетти (Лукич, 64), Ринкон (Сегре, 80), Мейте, Беренгер (Верди, 65), Дзадза (Миллико, 75), Белотти.
"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Мохика, 85), Шутало, Кальдара (Паломино, 46), Хатебур, Фройлер, де Рон, Гомес (Пашалич, 84), Толои, Муриэль (Малиновский, 64), Сапата (Ламмерс, 85).
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|Команда
|М
|О
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17