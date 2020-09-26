"Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"

Теги ториноаталанта

"Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"

В рамках 2-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде взяла верх над "Торино".

Бергамцы без Алексея Миранчука, который продолжает восстанавливаться после травмы, забили в ворота соперника 4 гола, пропустив при этом только 2.

"Торино" – "Аталанта" - 2:4

Голы: 1:0 – 11 Белотти, 1:1 – 13 Гомес, 1:2 – 21 Муриэль, 1:3 – 42 Хатебур, 2:3 – 43 Белотти, 2:4 – 54 де Рон.

"Торино": Сиригу, Мурру, Бремер, Нкулу, Войвода, Линетти (Лукич, 64), Ринкон (Сегре, 80), Мейте, Беренгер (Верди, 65), Дзадза (Миллико, 75), Белотти.

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Мохика, 85), Шутало, Кальдара (Паломино, 46), Хатебур, Фройлер, де Рон, Гомес (Пашалич, 84), Толои, Муриэль (Малиновский, 64), Сапата (Ламмерс, 85).

Не пропустите: Вратарь "Ювентуса" заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Четыре основных игрока "Зенита" травмировались в матче с "Уфой"

Четыре основных игрока "Зенита" травмировались в матче с "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов