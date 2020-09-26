"Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"

В рамках 2-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде взяла верх над "Торино".

Бергамцы без Алексея Миранчука, который продолжает восстанавливаться после травмы, забили в ворота соперника 4 гола, пропустив при этом только 2.

"Торино" – "Аталанта" - 2:4

Голы: 1:0 – 11 Белотти, 1:1 – 13 Гомес, 1:2 – 21 Муриэль, 1:3 – 42 Хатебур, 2:3 – 43 Белотти, 2:4 – 54 де Рон.

"Торино": Сиригу, Мурру, Бремер, Нкулу, Войвода, Линетти (Лукич, 64), Ринкон (Сегре, 80), Мейте, Беренгер (Верди, 65), Дзадза (Миллико, 75), Белотти.

"Аталанта": Спортьелло, Гозенс (Мохика, 85), Шутало, Кальдара (Паломино, 46), Хатебур, Фройлер, де Рон, Гомес (Пашалич, 84), Толои, Муриэль (Малиновский, 64), Сапата (Ламмерс, 85).

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