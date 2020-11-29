"Аталанта" без Миранчука проиграла "Вероне"
В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в домашнем матче уступила "Вероне".
Благодаря победе "Верона" поднялась на шестую позицию. "Аталанта" остается девятой. Отметим, что россиянин Алексей Миранчук отсутствовал в заявке.
"Аталанта" - "Верона" 0:2
Голы: Велозу (пен), 62 - 0:1, Дзакканьи, 83 - 0:2
"Аталанта": Голлини (Спортьелло, 66), Хатебур, Паломино, Толои, Мохика (Руджери, 77), Иличич (Ламмерс, 63), Фройлер, Гомес (Траоре, 77), де Рон, Гимшити, Сапата (Муриэль, 63).
"Верона": Сильвестри, Фараони, Ловато (Данци, 32; Велозу, 46), Чеккерини (Фавилли, 74), Димарко, Барак, Тамез, Дзакканьи, Илич (Колли, 58), Давидович, Ди Кармине (Сальседо, 58).
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|Аталанта
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|Лечче
|27
|25
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|СПАЛ
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|18
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|Брешия
|27
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