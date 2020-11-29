"Аталанта" без Миранчука проиграла "Вероне"

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"Аталанта" без Миранчука проиграла "Вероне"

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в домашнем матче уступила "Вероне".

Благодаря победе "Верона" поднялась на шестую позицию. "Аталанта" остается девятой. Отметим, что россиянин Алексей Миранчук отсутствовал в заявке.

"Аталанта" - "Верона" 0:2

Голы: Велозу (пен), 62 - 0:1, Дзакканьи, 83 - 0:2

"Аталанта": Голлини (Спортьелло, 66), Хатебур, Паломино, Толои, Мохика (Руджери, 77), Иличич (Ламмерс, 63), Фройлер, Гомес (Траоре, 77), де Рон, Гимшити, Сапата (Муриэль, 63).

"Верона": Сильвестри, Фараони, Ловато (Данци, 32; Велозу, 46), Чеккерини (Фавилли, 74), Димарко, Барак, Тамез, Дзакканьи, Илич (Колли, 58), Давидович, Ди Кармине (Сальседо, 58).

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