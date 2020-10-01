"Аталанта" без Миранчука разгромила "Лацио" в Серии А
"Аталанта" обыграла "Лацио" в перенесенном матче чемпионата Италии.
Российский хавбек гостей Алексей Миранчук пропускал матч из-за травмы.
В составе победителей дубль оформил Алехандро Гомес. Также отличились Ханс Хатебур и Робин Гозенс. У хозяев забил Фелипе Кайседо.
"Лацио" - "Аталанта" - 1:4 (0:3)
Голы: Гозенс, 10 - 0:1, Хатебур, 32 - 0:2, Гомес, 41 - 0:3, Кайседо, 57 - 1:3, Гомес, 61 - 1:4
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Раду (Баштуш, 58), Лаццари (Андерсон, 71), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 70), Лейва (Катальди, 49), Луис Альберто (Эскаланте, 70), Марушич, Кайседо, Иммобиле.
"Аталанта": Спортьелло, Гимшити (Ромеро, 46), Паломино, Толои, Хатебур, Фройлер, Пашалич (де Рон, 56), Гозенс (Мохика, 90), Малиновский, Гомес (Муриэль, 82), Сапата (Ламмерс, 82).
"Аталанта" с 6 баллами занимает 2 место, "Лацио" идет на 11 позиции.
А еще: "Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17