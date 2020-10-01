"Аталанта" без Миранчука разгромила "Лацио" в Серии А

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"Аталанта" без Миранчука разгромила "Лацио" в Серии А

"Аталанта" обыграла "Лацио" в перенесенном матче чемпионата Италии.

Российский хавбек гостей Алексей Миранчук пропускал матч из-за травмы.

В составе победителей дубль оформил Алехандро Гомес. Также отличились Ханс Хатебур и Робин Гозенс. У хозяев забил Фелипе Кайседо.

"Лацио" - "Аталанта" - 1:4 (0:3)

Голы: Гозенс, 10 - 0:1, Хатебур, 32 - 0:2, Гомес, 41 - 0:3, Кайседо, 57 - 1:3, Гомес, 61 - 1:4

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Раду (Баштуш, 58), Лаццари (Андерсон, 71), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 70), Лейва (Катальди, 49), Луис Альберто (Эскаланте, 70), Марушич, Кайседо, Иммобиле.

"Аталанта": Спортьелло, Гимшити (Ромеро, 46), Паломино, Толои, Хатебур, Фройлер, Пашалич (де Рон, 56), Гозенс (Мохика, 90), Малиновский, Гомес (Муриэль, 82), Сапата (Ламмерс, 82).

"Аталанта" с 6 баллами занимает 2 место, "Лацио" идет на 11 позиции.

А еще: "Аталанта" без Миранчука переиграла "Торино"| http://soccernews.ru
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