"Аталанта" без Миранчука разгромила "Специю"

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В рамках 13-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своём поле выиграла у "Специи" со счётом 5:2.

Героем встречи стал хорват Марио Пашалич, в активе которого дубль и ассист на Луиса Муриэля. Также у хозяев голами отличились Дуван Сапата и Руслан Малиновский.

Российский полузащитник Алексей Миранчук традиционно провёл всю игру на скамейке запасных.

"Аталанта" – "Специя" - 5:2

Голы: 0:1 – 11 Нзола, 1:1 – 18 Пашалич, 2:1 – 38, пенальти Сапата, 3:1 – 41 Пашалич, 4:1 – 83 Муриэль, 5:1 – 89 Малиновский, 5:2 – 90 Нзола.

"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Скальвини, 87), Паломино, Толои, Гимшити, Мэле, де Рон, Копмейнерс (Пессина, 61), Иличич (Малиновский, 60), Пашалич (Пикколи, 87), Сапата (Муриэль, 79).

"Специя": Проведель, Амьян, Эрлич, Христов, Бастони, Сала (Реца, 64), Коваленко (Колли, 64), Маджоре, Джаси (Подгоряну, 81), Верде (Манай, 52), Нзола.

Несмотря на победу, "Аталанта" осталась на 4-м месте в Серии А, а "Специя" идёт на 16-й строчке.

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