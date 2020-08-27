"Аталанта" ближе "Милана" к трансферу Алексея Миранчука

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"Аталанта" ближе "Милана" к трансферу Алексея Миранчука

В гонке за полузащитником "Локомотива" Алексеем Миранчуком снова изменился фаворит.

До недавнего времени наилучшие шансы купить россиянина были у "Милана", однако сейчас ближе всех к его трансферу находится "Аталанта".

Как сообщает Football Italia, за хавбека "железнодорожников" бергамский клуб может заплатить от 15 до 20 миллионов евро.

В сезоне 2020/21 Миранчук сыграл за "Локо" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
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