"Аталанта" ближе "Милана" к трансферу Алексея Миранчука
В гонке за полузащитником "Локомотива" Алексеем Миранчуком снова изменился фаворит.
До недавнего времени наилучшие шансы купить россиянина были у "Милана", однако сейчас ближе всех к его трансферу находится "Аталанта".
Как сообщает Football Italia, за хавбека "железнодорожников" бергамский клуб может заплатить от 15 до 20 миллионов евро.
В сезоне 2020/21 Миранчук сыграл за "Локо" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Четвёртый клуб включился в борьбу за защитника "Спартака" Рассказова
-
"Барселона" нашла в "Лионе" замену для Суареса
-
Опубликовано фото обновлённой формы сборной России
-
Тренер "Ротора" обвинил Соболева в симуляции
-
Ловрен намекнул на слепоту арбитров, работавших на матче с "Динамо"
-
"Спартак" теряет Понсе
-
Ривалдо считает, что "Барселоне" нельзя отпускать Месси бесплатно
-
Семак рассказал о травме Дриусси
-
"Аталанта" ближе "Милана" к трансферу Алексея Миранчука
-
Чилуэлл высказался о переходе в "Челси"
-
Тедеско прокомментировал победу над "Ротором"
-
Главные новости дня: 26 августа
-
Юрист Суареса: "Выбор Месси повлияет на решение Суареса"
-
Экс-арбитр Федотов считает, что судья не должен был удалять игрока "Динамо" Скопинцева в матче с "Зенитом"
-
Запись разговора Месси с семьей оказалась фейком
-
Райола опроверг информацию, что Ибрагимович согласовал с "Миланом" новый контракт
-
Газизов рассказал, когда ожидается дебют Кокорина за "Спартак"
-
Аргентинские СМИ приводят слова Месси о его желании перейти в "Манчестер Сити"
-
Семак остался недоволен судейством в матче с "Динамо"
-
"Динамо" Брест пробилось в 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17