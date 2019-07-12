"Аталанта" близка к покупке игрока сборной Украины
Хавбек "Генка" Руслан Малиновский, вероятно, продолжит карьеру в "Аталанте".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бергамский клуб обошел в борьбе за украинца "Сампдорию". Стоимость сделки составит 14 миллионов евро.
Отмечается, что переход будет оформлен на следующей неделе, так как стороны еще не согласовали процент от последующей перепродажи футболиста.
В минувшем сезоне Малиновский провел 51 игру, в которых забил 16 голов и отдал 15 ассистов.
Читайте также: "Чувствую себя преданным": Малиновский пожаловался на "Генк". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Агент Мартинеса подтвердил интерес со стороны "Барселоны"
-
Его хотели подписать "Зенит" и "Спартак", но посчитали трансфер рискованным. А потом Эвертон стал лучшим бомбардиром Копа Америка 2019
-
Главные новости дня: 11 июля
-
"Сочи" подписал игрока сборной России
-
"Барселона" перевела "Атлетико" деньги за трансфер Гризманна
Лента новостей
-
"Барселона" согласовала трансфер японского нападающего
-
"Аталанта" близка к покупке игрока сборной Украины
-
"Ростов" подписал белорусского хавбека
-
На Кубке Африки Уилфрид Заа стал жертвой провокации
-
Влашич рассказал, какая из топ-5 лиг Европы больше подойдёт Чалову
-
Тапиа отказал "Локомотиву"
-
1
Агент Мартинеса подтвердил интерес со стороны "Барселоны"
-
"Арсенал" нацелился на хавбека "Реала"
-
Лука Зидан прокомментировал свой уход из "Реала"
-
Ковачич поделился ожиданиями от работы с Лэмпардом
-
ПСЖ ведёт переговоры о трансфере "нового Пирло"
-
Кононов назвал игрока, который должен определять игру "Спартака"
-
Его хотели подписать "Зенит" и "Спартак", но посчитали трансфер рискованным. А потом Эвертон стал лучшим бомбардиром Копа Америка 2019
-
Главные новости дня: 11 июля
-
1
"Барселона" готова отдать трех футболистов в обмен на Неймара
-
Неймар 12 июля должен прояснить свое будущее
-
"Реал" готовит предложение по Погба
-
Первый тур РПЛ может пройти без использования VAR
-
"Сочи" подписал игрока сборной России
-
В интернете выложили фото новой гостевой формы "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17