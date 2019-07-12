"Аталанта" близка к покупке игрока сборной Украины

Хавбек "Генка" Руслан Малиновский, вероятно, продолжит карьеру в "Аталанте".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, бергамский клуб обошел в борьбе за украинца "Сампдорию". Стоимость сделки составит 14 миллионов евро.

Отмечается, что переход будет оформлен на следующей неделе, так как стороны еще не согласовали процент от последующей перепродажи футболиста.

В минувшем сезоне Малиновский провел 51 игру, в которых забил 16 голов и отдал 15 ассистов.

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