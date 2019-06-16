"Аталанта" близка к покупке трансферной цели "Спартака"

Теги генкаталантаруслан малиновскийтрансферы

"Аталанта" близка к покупке трансферной цели "Спартака"
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский в ближайшее время перейдет в "Аталанту", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб заплатит за футболиста 17 миллионов евро. Сам игрок подпишет с бергамским клубом контракт до лета 2023 года.

Ранее хавбеком активно интересовался "Спартак", но украинец отказался переходить в российский клуб.

В минувшем сезоне 26-летний Малиновский провел за "Генк" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

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