"Аталанта" близка к покупке трансферной цели "Спартака"
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский в ближайшее время перейдет в "Аталанту", сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб заплатит за футболиста 17 миллионов евро. Сам игрок подпишет с бергамским клубом контракт до лета 2023 года.
Ранее хавбеком активно интересовался "Спартак", но украинец отказался переходить в российский клуб.
В минувшем сезоне 26-летний Малиновский провел за "Генк" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.
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|10
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|10
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|3
|Стандард Льеж
|10
|40
|4
|Антверпен
|10
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|5
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|10
|35
|6
|Андерлехт
|10
|32