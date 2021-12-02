"Аталанта" близка к трансферу Бога

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"Аталанта" близка к трансферу Бога

Фото инстаграм Жереми Бога

Левый вингер "Сассуоло" Жереми Бога с высокой долей вероятности перейдёт в "Аталанту", сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, клуб из Бергамо уже согласовал с 24-летним футболистом контракт до 2026 года.

Теперь сторонам предстоит договориться о сумме трансфера. "Нероверди" оценивают ивуарийца в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Бога сыграл за "Сассуоло" 8 матчей и сделал 3 ассиста.

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