"Аталанта" будет платить за Алексея Миранчука в течение двух лет

Итальянская "Аталанта" проведет оплату за полузащитника Алексея Миранчука несколькими траншами, сообщает "Рейтинг букмекеров".

По данным источника, 4,5 миллиона евро получат футболист и его агент. Оставшуюся сумму в размере 10 миллионов евро "Аталанта" выплатит "железнодорожникам" в течение двух лет. Первый и самый крупный платеж составит 7,5 миллиона евро.

Напомним, что 24-летний Миранчук подписал с "Аталантой" контракт до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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