"Аталанта" договорилась о трансфере экс-хавбека "Спартака"

"Аталанта" выкупит у "Челси" права на полузащитника Марио Пашалича, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, бергамский клуб заплатит за хорвата 15 миллионов евро. С самим игроком будет заключён пятилетний контракт.

"Аталанта" арендовала хавбека в июле 2018 года, с тех пор он сыграл 74 матча, забил 15 голов и сделал 13 ассистов.

Напомним, что в сезоне 2017/18 25-летний Пашалич играл в московском "Спартаке".

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