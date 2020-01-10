"Аталанта" договорилась об аренде защитника "Милана"

"Аталанта" близка к подписанию игрока "Милана" Маттиа Кальдары, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 25-летний защитник присоединится к бергамскому клубу на правах 18-месячной аренды с опцией последующего выкупа.

В текущем сезоне Кальдара не сыграл за "Милан" ни одного матча. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.

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