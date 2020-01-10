"Аталанта" договорилась об аренде защитника "Милана"
"Аталанта" близка к подписанию игрока "Милана" Маттиа Кальдары, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, 25-летний защитник присоединится к бергамскому клубу на правах 18-месячной аренды с опцией последующего выкупа.
В текущем сезоне Кальдара не сыграл за "Милан" ни одного матча. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|18
|45
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|17
|39
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|18
|34
|6
|Кальяри
|18
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Наполи
|18
|24
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Болонья
|18
|23
|11
|Хеллас Верона
|17
|22
|12
|Милан
|18
|22
|13
|Удинезе
|18
|21
|14
|Сассуоло
|18
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12