"Аталанта" договорилась с "Локомотивом" о сумме трансфера Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук всё ближе к переходу в "Аталанту".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовали сумму сделки - 14 миллионов евро плюс бонусы.

Теперь бергамцам предстоит договориться с российским хавбеком об условиях личного контракта.

В сезоне 2020/21 Миранчук сыграл за "Локо" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после травмы.

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