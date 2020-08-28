"Аталанта" договорилась с "Локомотивом" о сумме трансфера Миранчука
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук всё ближе к переходу в "Аталанту".
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовали сумму сделки - 14 миллионов евро плюс бонусы.
Теперь бергамцам предстоит договориться с российским хавбеком об условиях личного контракта.
В сезоне 2020/21 Миранчук сыграл за "Локо" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после травмы.
Не пропустите: Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
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