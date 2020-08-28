"Аталанта" договорилась с "Локомотивом" о сумме трансфера Миранчука

Теги локомотив москвааталантаалексей миранчуктрансферы

"Аталанта" договорилась с "Локомотивом" о сумме трансфера Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук всё ближе к переходу в "Аталанту".

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы согласовали сумму сделки - 14 миллионов евро плюс бонусы.

Теперь бергамцам предстоит договориться с российским хавбеком об условиях личного контракта.

В сезоне 2020/21 Миранчук сыграл за "Локо" 5 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после травмы.

Не пропустите: Черчесов высказался о возможном переходе Алексея Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука

"Локомотив" намерен купить двух игроков, если продаст Миранчука

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов