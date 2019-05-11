"Аталанта" - "Дженоа" - 2:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)

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"Аталанта" - "Дженоа" - 2:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)

Представляем видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии "Аталанта" - "Дженоа", в котором хозяева встречи одержали победу.

Не пропустите: "Аталанта" обыграла "Дженоа" и поднялась на третье место в Серии А (видео голов) | http://soccernews.ru
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1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Аталанта Аталанта 36 65
4 Интер Милан Интер Милан 35 63
5 Милан Милан 35 59
6 Рома Рома 35 59
7 Торино Торино 35 57
8 Лацио Лацио 35 55
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 35 40
13 Фиорентина Фиорентина 35 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 36 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
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