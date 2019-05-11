"Аталанта" - "Дженоа" - 2:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)
Представляем видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии "Аталанта" - "Дженоа", в котором хозяева встречи одержали победу.
Не пропустите: "Аталанта" обыграла "Дженоа" и поднялась на третье место в Серии А (видео голов) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15