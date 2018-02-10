"Аталанта" едва не проиграла "Кротоне"

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"Аталанта" едва не проиграла "Кротоне"

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Аталанта" вырвала ничью в гостевом матче с "Кротоне".

"Кротоне" – "Аталанта" - 1:1

Голы: Мандрагора, 79 - 1:0, Паломино, 88 - 1:1.

"Кротоне": Кордац, Чеккерини, Мартелла, Фараони, Капуано, Барберис (Айети, 68), Мандрагора, Бенали, Налини, Тротта (Риччи, 76), Будимир (Павлович, 86).

"Аталанта": Бериша, Паломино, Масьелло, Хатебур (Барроу, 83), Толои, де Рон, Спинаццола, Кристанте, Иличич, Корнелиус, Петанья (Фройлер, 55). 

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