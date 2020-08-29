"Аталанта" ещё не договорилась с Миранчуком об условиях контракта

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"Аталанта" ещё не договорилась с Миранчуком об условиях контракта

Вадим Шпинев, агент полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, дал понять, что рано говорить о переходе его клиента в "Аталанту", поскольку бергамский клуб до сих пор не согласовал с игроком условия сотрудничества.

"Президенты "Локомотива" и "Аталанты" общаются между собой, и я в эти переговоры не вмешиваюсь – не моя прерогатива. Сейчас мы ждём личного контракта. Он ещё не согласован, пока Алексей даже не получал на руки официальный проект соглашения. Когда получим и уладим все детали - сделка возможно и произойдёт", - сказал агент.

Накануне стало известно, что трансфер россиянина обойдётся "Аталанте" в 14,5 миллионов евро. Кроме того, "Локомотив" получит процент от последующей перепродажи хавбека.

Ожидается, что в Италии Миранчук будет зарабатывать 2 миллиона евро в год, хотя "железнодорожники" предлагали ему новый контракт с зарплатой вдвое больше.

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