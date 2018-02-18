"Аталанта" – "Фиорентина" - 1:1 (обзор)

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"Аталанта" – "Фиорентина" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Фиорентиной" (1:1).

Видео: "Аталанта" – "Фиорентина".

Не пропустите: "Аталанта" и "Фиорентина" разошлись миром. | http://soccernews.ru

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