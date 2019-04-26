"Аталанта" - "Фиорентина" - 2:1 (видеообзор матча)

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"Аталанта" - "Фиорентина" - 2:1 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного полуфинального матча Кубка Италии "Аталанта" - "Фиорентина" - 2:1.

Видео: "Аталанта" - "Фиорентина" - 2:1

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