В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Аталанта", "Фиорентина", "Кальяри" и "Удинезе" одержали победы соответственно над "Сассуоло", "Вероной", "Кротоне" и "Дженоа".

"Аталанта" - "Сассуоло" - 2:1

Голы: Сенси, 28 - 0:1, Корнелиус, 35 - 1:1, Петанья, 77 - 2:1.

"Верона" - "Фиорентина" - 0:5

Голы: Симеоне, 2 - 0:1, Теро, 10 - 0:2 (пенальти), Астори, 24 - 0:3, Верету, 62 - 0:4, Диас, 89 - 0:5.

"Кальяри" - "Кротоне" - 1:0

Гол: Сау, 33 - 1:0.

"Удинезе" - "Дженоа" - 1:0

Гол: Янкто, 16 - 1:0.

Удаления: Бертолаччи, 37 ("Дженоа"), Песселья, 79 ("Удинезе").

Напомним, ранее "Интер" обыграл СПАЛ. | soccernews.ru