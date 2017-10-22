"Аталанта", "Фиорентина", "Сассуоло" и "Рома" одержали победы, "Милан" сыграл вничью с "Дженоа"
В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Аталанта", "Фиорентина", "Сассуоло" и "Рома" обыграли соответственно "Болонью", "Беневенто", СПАЛ и "Торино", а "Милан" дома сыграл вничью с "Дженоа".
"Аталанта" - "Болонья" - 1:0
Гол: Корнелиус, 71 - 1:0
Удаление: Гонсалес, 81 ("Болонья").
"Беневенто" - "Фиорентина" - 0:3
Голы: Бенасси, 18 - 0:1, Бабакар, 47 - 0:2, Теро, 66 - 0:3.
"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини, Песселья, Астори, Бираги, Верету (Кристофоро, 82), Бадель, Бенасси, Теро, Кьеза (Ло Фасо, 71), Симеоне (Бабакар, 46).
"Милан" - "Дженоа" - 0:0
"Милан": Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Кесси, Билья, Борини, Чалханоглу (Романьоли, 26), Бонавентура (Калабриа, 67), Сусо, Калинич (Кутроне, 84).
Удаление: Бонуччи, 25 ("Милан").
СПАЛ - "Сассуоло" - 0:1
Гол: Политано, 1 - 0:1.
Нереализованный пенальти: Берарди, 83 ("Сассуоло").
Удаление: Кассата ("Сассуоло").
"Торино" - "Рома" - 0:1
Гол: Коларов, 69 - 0:1.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Моретти, Молинаро (Баррека, 65), Баселли (Вальдифьори, 82), Ринкон, Фальке, Льяич, Ньянг (Бойе, 74), Умар.
"Рома": Алиссон, Флоренци (Перес, 86), Жуан, Морено, Коларов, Стротман, Де Росси, Пеллегрини (Ундер, 63), Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 80).
Напомним, ранее "Кьево" обыграл "Верону". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|9
|25
|2
|Интер Милан
|9
|23
|3
|Ювентус
|9
|22
|4
|Лацио
|9
|22
|5
|Рома
|8
|18
|6
|Сампдория
|8
|17
|7
|Кьево
|9
|15
|8
|Болонья
|9
|14
|9
|Фиорентина
|9
|13
|10
|Торино
|9
|13
|11
|Милан
|9
|13
|12
|Аталанта
|9
|12
|13
|Сассуоло
|9
|8
|14
|Дженоа
|9
|6
|15
|Удинезе
|9
|6
|16
|Кальяри
|9
|6
|17
|Хеллас Верона
|9
|6
|18
|Кротоне
|9
|6
|19
|СПАЛ
|9
|5
|20
|Беневенто
|9
|0