"Аталанта", "Фиорентина", "Сассуоло" и "Рома" одержали победы, "Милан" сыграл вничью с "Дженоа"

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Аталанта", "Фиорентина", "Сассуоло" и "Рома" обыграли соответственно "Болонью", "Беневенто", СПАЛ и "Торино", а "Милан" дома сыграл вничью с "Дженоа".

"Аталанта" - "Болонья" - 1:0

Гол: Корнелиус, 71 - 1:0

Удаление: Гонсалес, 81 ("Болонья").

"Беневенто" - "Фиорентина" - 0:3

Голы: Бенасси, 18 - 0:1, Бабакар, 47 - 0:2, Теро, 66 - 0:3.

"Фиорентина": Спортьелло, Лаурини, Песселья, Астори, Бираги, Верету (Кристофоро, 82), Бадель, Бенасси, Теро, Кьеза (Ло Фасо, 71), Симеоне (Бабакар, 46).

"Милан" - "Дженоа" - 0:0

"Милан": Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Кесси, Билья, Борини, Чалханоглу (Романьоли, 26), Бонавентура (Калабриа, 67), Сусо, Калинич (Кутроне, 84).

Удаление: Бонуччи, 25 ("Милан").

СПАЛ - "Сассуоло" - 0:1

Гол: Политано, 1 - 0:1.

Нереализованный пенальти: Берарди, 83 ("Сассуоло").

Удаление: Кассата ("Сассуоло").

"Торино" - "Рома" - 0:1

Гол: Коларов, 69 - 0:1.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Н'Кулу, Моретти, Молинаро (Баррека, 65), Баселли (Вальдифьори, 82), Ринкон, Фальке, Льяич, Ньянг (Бойе, 74), Умар.

"Рома": Алиссон, Флоренци (Перес, 86), Жуан, Морено, Коларов, Стротман, Де Росси, Пеллегрини (Ундер, 63), Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 80).

Напомним, ранее "Кьево" обыграл "Верону". | soccernews.ru