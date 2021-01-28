"Аталанта" форсирует трансфер украинского хавбека

"Аталанта" хочет, чтобы полузащитник "Шахтёра" Виктор Коваленко присоединился к команде до закрытия зимнего трансферного окна.

По информации Sky Sport Italia, в бергамском клубе решили, что украинский хавбек сможет усилить состав уже сейчас.

Ранее сообщалось, что "Аталанта" заключила с 24-летним футболистом предварительный контракт, и он летом перейдёт в команду на правах свободного агента.

Коваленко является воспитанником "Шахтёра" и всю карьеру провёл в составе "горняков", сыграл 199 матчей, забил 32 гола и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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