"Аталанта" готова купить полузащитника сборной Украины

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"Аталанта" готова купить полузащитника сборной Украины

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, над трансфером игрока сборной Украины работает "Аталанта".

Бельгийский клуб оценивает хавбека в 20 миллионов евро, однако бергамцы хотят снизить стоимость до 15 миллионов.

Ещё одной целью "Аталанты" является нападающий "Севильи" Луис Муриэль.

Напомним, что в следующем сезоне команда дебютирует в Лиге Чемпионов.

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