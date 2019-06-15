"Аталанта" готова купить полузащитника сборной Украины
Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, над трансфером игрока сборной Украины работает "Аталанта".
Бельгийский клуб оценивает хавбека в 20 миллионов евро, однако бергамцы хотят снизить стоимость до 15 миллионов.
Ещё одной целью "Аталанты" является нападающий "Севильи" Луис Муриэль.
Напомним, что в следующем сезоне команда дебютирует в Лиге Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Генк
|10
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|2
|Клуб Брюгге
|10
|50
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|Стандард Льеж
|10
|40
|4
|Антверпен
|10
|39
|5
|Гент
|10
|35
|6
|Андерлехт
|10
|32