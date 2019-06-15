"Аталанта" готова купить полузащитника сборной Украины

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, над трансфером игрока сборной Украины работает "Аталанта".

Бельгийский клуб оценивает хавбека в 20 миллионов евро, однако бергамцы хотят снизить стоимость до 15 миллионов.

Ещё одной целью "Аталанты" является нападающий "Севильи" Луис Муриэль.

Напомним, что в следующем сезоне команда дебютирует в Лиге Чемпионов.

Не пропустите: Джампаоло покинул пост главного тренера "Сампдории". | http://soccernews.ru