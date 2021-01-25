"Аталанта" громит "Милан" на выезде, "Ювентус" продолжает погоню за лидерами": все результаты 19-го тура Серии А

Завершились все матчи 19-го тура итальянской Серии А. В Милане состоялся центральный матч тура в котором "Милан" принимал "Аталанту". Хозяева ничего не смогли противопоставить напору команды Гасперини и проиграли 0:3. "Ювентус" воспользовался осечкой лидера, без труда победив "Болонью" 2:0. Неожиданно оступился "Наполи". На выезде команда Гаттузо проиграла "Вероне" 1:3. Представляем итоги всех матчей 19-го тура Сирии А.

Результаты матчей:



"Беневенто" – "Торино" – 2:2

"Рома" – "Специя" – 4:3

"Удинезе" – "Интер" – 0:0

"Милан" – "Аталанта" – 0:3

"Фиорентина" – "Кротоне" – 2:1

"Ювентус" – "Болонья" – 2:0

"Дженоа" – "Кальяри" – 1:0

"Верона" – "Наполи" – 3:1

"Лацио" – "Сассуоло" – 2:1

"Парма" – "Сампдория" – 0:2

Турнирная таблица: "Милан" (43), "Интер" (41), , "Рома" (37), "Ювентус" (36), "Аталанта" (36), "Наполи" (34), "Лацио" (34), "Сассуоло" (30), "Верона" (30), "Сампдория" (26), "Беневенто" (22), "Фиорентина" (21), "Болонья" (20), "Специя" (18),"Удинезе" (18), "Дженоа" (18), "Торино" (14), "Кальяри" (14), "Парма" (13), "Кротоне" (12).