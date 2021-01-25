"Аталанта" громит "Милан" на выезде, "Ювентус" продолжает погоню за лидерами": все результаты 19-го тура Серии А
Завершились все матчи 19-го тура итальянской Серии А. В Милане состоялся центральный матч тура в котором "Милан" принимал "Аталанту". Хозяева ничего не смогли противопоставить напору команды Гасперини и проиграли 0:3. "Ювентус" воспользовался осечкой лидера, без труда победив "Болонью" 2:0. Неожиданно оступился "Наполи". На выезде команда Гаттузо проиграла "Вероне" 1:3. Представляем итоги всех матчей 19-го тура Сирии А.
Результаты матчей:
"Беневенто" – "Торино" – 2:2
"Рома" – "Специя" – 4:3
"Удинезе" – "Интер" – 0:0
"Милан" – "Аталанта" – 0:3
"Фиорентина" – "Кротоне" – 2:1
"Ювентус" – "Болонья" – 2:0
"Дженоа" – "Кальяри" – 1:0
"Верона" – "Наполи" – 3:1
"Лацио" – "Сассуоло" – 2:1
"Парма" – "Сампдория" – 0:2
Турнирная таблица: "Милан" (43), "Интер" (41), , "Рома" (37), "Ювентус" (36), "Аталанта" (36), "Наполи" (34), "Лацио" (34), "Сассуоло" (30), "Верона" (30), "Сампдория" (26), "Беневенто" (22), "Фиорентина" (21), "Болонья" (20), "Специя" (18),"Удинезе" (18), "Дженоа" (18), "Торино" (14), "Кальяри" (14), "Парма" (13), "Кротоне" (12).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17