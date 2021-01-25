"Аталанта" громит "Милан" на выезде, "Ювентус" продолжает погоню за лидерами": все результаты 19-го тура Серии А

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"Аталанта" громит "Милан" на выезде, "Ювентус" продолжает погоню за лидерами": все результаты 19-го тура Серии АЗавершились все матчи 19-го тура итальянской Серии А. В Милане состоялся центральный матч тура в котором "Милан" принимал "Аталанту". Хозяева ничего не смогли противопоставить напору команды Гасперини и проиграли 0:3. "Ювентус" воспользовался осечкой лидера, без труда победив "Болонью" 2:0. Неожиданно оступился "Наполи". На выезде команда Гаттузо проиграла "Вероне" 1:3. Представляем итоги всех матчей 19-го тура Сирии А.

Результаты матчей:

"Беневенто" – "Торино" – 2:2
"Рома" – "Специя" – 4:3
"Удинезе" – "Интер" – 0:0
"Милан" – "Аталанта" – 0:3
"Фиорентина" – "Кротоне" – 2:1
"Ювентус" – "Болонья" – 2:0
"Дженоа" – "Кальяри" – 1:0
"Верона" – "Наполи" – 3:1
"Лацио" – "Сассуоло" – 2:1
"Парма" – "Сампдория" – 0:2

Турнирная таблица: "Милан" (43), "Интер" (41), , "Рома" (37), "Ювентус" (36), "Аталанта" (36), "Наполи" (34), "Лацио" (34), "Сассуоло" (30), "Верона" (30), "Сампдория" (26), "Беневенто" (22), "Фиорентина" (21), "Болонья" (20), "Специя" (18),"Удинезе" (18), "Дженоа" (18), "Торино" (14), "Кальяри" (14), "Парма" (13), "Кротоне" (12).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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