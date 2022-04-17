"Аталанта" хочет избавиться от Иличича
Фото: твиттер Йосипа Иличича/Автор неизвестен
"Аталанта" хочет продать словенского полузащитника Йосипа Иличича, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянский клуб готов расстаться с футболистом, если получит интересное предложение. Стоит отметить, что Иличич нередко выбывает из строя из-за психологических проблем.
В нынешнем сезоне 34-летний Иличич провел за "Аталанту" 23 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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