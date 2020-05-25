"Аталанта" хочет купить голкипера "Ювентуса" Перина

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"Аталанта" хочет купить голкипера "Ювентуса" Перина

"Аталанта" интересуется голкипером "Ювентуса" Маттией Периным, чтобы заменить Пьерлуиджи Голлини. Об этом сообщает calciostyle.it.

По данным источника, Голлини не хочет покидать итальянский клуб, однако "Аталанта" хочет продать футболиста за 25 миллионов евро.

Перин играет в "Юве" с лета 2018 года. За туринцев вратарь провел 9 игр, пропустив 8 голов. Трансферная стоимость Перина оценивается в 8-10 млн евро.

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