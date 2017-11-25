"Аталанта" хочет выкупить хавбека "Бенфики"

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"Аталанта" хочет выкупить хавбека "Бенфики"

"Аталанта" хочет выкупить у "Бенфики" права на полузащитника Брайана Кристанте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, бергамский клуб намерен воспользоваться опцией в арендном соглашении футболиста и подписать его на постоянной основе за пять миллионов евро.

22-летний Кристанте выступает за "Аталанту" с января 2017 года, сыграл 28 матчей и забил 10 голов.

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