"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" экс-игрока "Спартака"

"Аталанта" намерена сохранить в составе полузащитника Марио Пашалича, права на которого принадлежат "Челси".

Как сообщает итальянская пресса, бергамский клуб хочет выкупить у "синих" хорвата за 15 миллионов евро.

"Аталанта" планирует оформить сделку в течение ближайших месяцев.

24-летний Пашалич выступает за итальянскую команду с июля 2018 года на правах двухлетней аренды, в его активе 60 матчей, 12 голов и 8 ассистов.

В сезоне 2017/18 хавбек выступал за московский "Спартак".

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