"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" экс-игрока "Спартака"

Теги аталантамарио пашаличчелситрансферы

"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" экс-игрока "Спартака"

"Аталанта" намерена сохранить в составе полузащитника Марио Пашалича, права на которого принадлежат "Челси".

Как сообщает итальянская пресса, бергамский клуб хочет выкупить у "синих" хорвата за 15 миллионов евро.

"Аталанта" планирует оформить сделку в течение ближайших месяцев.

24-летний Пашалич выступает за итальянскую команду с июля 2018 года на правах двухлетней аренды, в его активе 60 матчей, 12 голов и 8 ассистов.

В сезоне 2017/18 хавбек выступал за московский "Спартак".

Не пропустите: Два топ-клуба РПЛ поспорят за защитника "Севильи". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

СМИ: Греческий АЕК предложил Слуцкому контракт на 1,5 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 15 32
4 Челси Челси 15 29
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 15 21
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 15 21
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 15 20
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
11 Бернли Бернли 15 18
12 Борнмут Борнмут 15 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
17 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
18 Эвертон Эвертон 14 14
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 15 8
Полная таблица

топ-5 тегов