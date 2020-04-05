"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича

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"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича

"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Марио Пашалича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 25-летний футболист играет в итальянском клубе на правах аренды. У "Аталанты" есть возможность выкупить их за 15 миллионов евро. Руководство клуба уверено в том, что игрока необходимо выкупить. Трансферная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник участвовал в 32 матчах, забив 7 голов и сделав 7 ассистов.

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