"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Пашалича
"Аталанта" хочет выкупить у "Челси" права на хавбека Марио Пашалича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 25-летний футболист играет в итальянском клубе на правах аренды. У "Аталанты" есть возможность выкупить их за 15 миллионов евро. Руководство клуба уверено в том, что игрока необходимо выкупить. Трансферная стоимость игрока - 25 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник участвовал в 32 матчах, забив 7 голов и сделав 7 ассистов.
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|27
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|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
|27
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|Кристал Пэлас
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
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|Норвич Сити
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