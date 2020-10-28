"Аталанта" и "Аякс" сыграли вничью в Лиге Чемпионов

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"Аталанта" и "Аякс" сыграли вничью в Лиге Чемпионов

"Аталанта" и "Аякс" сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. 

"Аталанта" - "Аякс" - 2:2 (0:2)

Голы: Тадич, 30 (пенальти) - 0:1, Траоре, 38 - 0:2, Сапата, 54 - 1:2, Сапата, 60 - 2:2

"Аталанта": Спортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Гозенс, Иличич (Малиновский, 78), Фройлер, Гомес (Муриэль, 78), Пашалич, Ромеро, Сапата.

"Аякс": Онана, Мазрауи (Клайбер, 56), Схюрс, Блинд, Тальяфико, Тадич, Классен, Антони (Лабьяд, 90), Гравенберх, Нерес (Промес, 69), Траоре.

В следующем туре "Аталанта" сыграет с "Ливерпулем", "Аякс" встретится с "Митьюлландом". 

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