"Аталанта" и "Фиорентина" разошлись миром

Теги аталантафиорентина

"Аталанта" и "Фиорентина" разошлись миром

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" сыграла вничью с "Фиорентиной". Счет открыл Милан Бадель, но затем равновесие восстановил Андреа Петтанья. После этого матча "Аталанта" поднялась на восьмое место, "Фиорентина" осталась на 11-й позиции.

"Аталанта" – "Фиорентина" - 1:1 (1:1)
Голы: Бадель, 16 - 0:1, Петанья, 45 - 1:1

"Аталанта": Голлини, Кальдара, Паломино, Госенс, Манчини (Хатебур, 75), Кристанте (Иличич, 70), де Рон, Гомес, Фройлер, Кастань, Петанья (Хаас, 82).

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Астори, Верету, Бадель, Жил Диаш (Терео, 83), Бенасси (Дабо, 69), Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 60).

Удаление: Миленкович (84).

Не пропустите: "Наполи" одержал девятую победу подряд в Серии А и это новый клубный рекорд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов