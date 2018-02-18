"Аталанта" и "Фиорентина" разошлись миром

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Аталанта" сыграла вничью с "Фиорентиной". Счет открыл Милан Бадель, но затем равновесие восстановил Андреа Петтанья. После этого матча "Аталанта" поднялась на восьмое место, "Фиорентина" осталась на 11-й позиции.

"Аталанта" – "Фиорентина" - 1:1 (1:1)

Голы: Бадель, 16 - 0:1, Петанья, 45 - 1:1

"Аталанта": Голлини, Кальдара, Паломино, Госенс, Манчини (Хатебур, 75), Кристанте (Иличич, 70), де Рон, Гомес, Фройлер, Кастань, Петанья (Хаас, 82).

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги, Миленкович, Астори, Верету, Бадель, Жил Диаш (Терео, 83), Бенасси (Дабо, 69), Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 60).

Удаление: Миленкович (84).

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