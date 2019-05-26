"Аталанта" и "Интер" пробились в Лигу Чемпионов, "Милан" попал в Лигу Европы
Представляем результаты заключительного тура итальянской Серии А.
Отметим, что "Аталанта" и "Интер" пробились в топ-4 и таким образом, будут участвовать в Лиге Чемпионов. "Милан" финишировал пятым и на прямую попал в Лигу Европы, а вот "Роме" предстоит пройти квалификацию к ЛЕ.
"Аталанта" - "Сассуоло" 3:1
Голы: Берарди, 19 - 0:1, Сапата, 35 - 1:1, Гомес, 53 - 2:1, Пашалич, 65 - 3:1
"Аталанта": Голлини (Росси, 90), Госенс, Паломино, Масьелло (Пашалич, 62), Кастань, Гомес (Манчини, 90), де Рон, Иличич, Фройлер, Гимшити, Сапата.
"Сассуоло": Пеголо, Демирал, Лирола (Распадори, 90), Феррари, Рожерио, Бога (Серникола, 85), Бурабия, Локателли (Джуричич, 59), Маньянелли, Берарди, Данкан.
Предупреждения: Иличич (38), Рожерио (45), де Рон (45), Маньянелли (45), Феррари (48).
Удаления: Берарди (45), Маньянелли (83).
"Рома" - "Парма" 2:1
Голы: Пеллегрини, 35 - 1:0, Жервиньо, 86 - 1:1, Перотти, 89 - 2:1
"Рома": Миранте, Жезус, Флоренци, Фасио, Коларов, де Росси (Ундер, 82), Пеллегрини, Перотти, Пасторе (Кристанте, 57), Эль-Шаарави, Джеко (Шик, 62).
"Парма": Фраттали, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони (Гаццола, 79), Гобби, Деци, Штулац (Пепин, 66), Спрокати (Диакате, 90), Куцка, Жервиньо, Чераволо.
"Кальяри" - "Удинезе" 1:2
Голы: Паволетти, 17 - 1:0, Хадльвредссон, 59 - 1:1, Де Майо, 69 - 1:2
СПАЛ - "Милан" 2:3
Голы: Чалханоглу, 18 - 0:1, Кессиэ, 23 - 0:2, Викари, 28 - 1:2, Фарес, 53 - 2:2, Кессиэ (пен), 66 - 2:3
СПАЛ: Вивиано, Викари, Бонифаци, Чонек (Флоккари, 77), Ладзари, Фарес, Валоти (Янкович, 72), Куртич, Мурджиа (Шимич, 90), Антенуччи, Петанья.
"Милан": Доннарумма (Рейна, 21), Родригес, Мусаккьо, Абате (Кутроне, 63), Романьоли, Чалханоглу, Кессиэ, Борини (Конти, 80), Бакайоко, Сусо, Пионтек.
"Фиорентина" - "Дженоа" 0:0
"Интер" - "Эмполи" 2:1
Голы: Кейта Бальде, 51 - 1:0, Траоре, 76 - 1:1, Наингголан, 81 - 2:1
"Интер": Ханданович, Асамоа (Кейта Бальде, 46), Шкриньяр, Д`Амброзио, де Врей, Перишич (Далберт, 74), Весино, Наингголан, Брозович, Политано, Икарди (Мартинес, 71).
"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Майетта (Учан, 71), Сильвестре, Паяч, Траоре, Аккуа (Бриги, 71), Беннасер, Делль`Орко, Фариас, Капуто.
Предупреждения: Кейта Бальде (52), Паяч (64), Перишич (72), Капуто (90), Д`Амброзио (90).
Удаление: Кейта Бальде (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17