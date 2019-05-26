"Аталанта" и "Интер" пробились в Лигу Чемпионов, "Милан" попал в Лигу Европы

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"Аталанта" и "Интер" пробились в Лигу Чемпионов, "Милан" попал в Лигу Европы

Представляем результаты заключительного тура итальянской Серии А.

Отметим, что "Аталанта" и "Интер" пробились в топ-4 и таким образом, будут участвовать в Лиге Чемпионов. "Милан" финишировал пятым и на прямую попал в Лигу Европы, а вот "Роме" предстоит пройти квалификацию к ЛЕ.

"Аталанта" - "Сассуоло" 3:1

Голы: Берарди, 19 - 0:1, Сапата, 35 - 1:1, Гомес, 53 - 2:1, Пашалич, 65 - 3:1

"Аталанта": Голлини (Росси, 90), Госенс, Паломино, Масьелло (Пашалич, 62), Кастань, Гомес (Манчини, 90), де Рон, Иличич, Фройлер, Гимшити, Сапата.

"Сассуоло": Пеголо, Демирал, Лирола (Распадори, 90), Феррари, Рожерио, Бога (Серникола, 85), Бурабия, Локателли (Джуричич, 59), Маньянелли, Берарди, Данкан.

Предупреждения: Иличич (38), Рожерио (45), де Рон (45), Маньянелли (45), Феррари (48).

Удаления: Берарди (45), Маньянелли (83).


"Рома" - "Парма" 2:1

Голы: Пеллегрини, 35 - 1:0, Жервиньо, 86 - 1:1, Перотти, 89 - 2:1

"Рома": Миранте, Жезус, Флоренци, Фасио, Коларов, де Росси (Ундер, 82), Пеллегрини, Перотти, Пасторе (Кристанте, 57), Эль-Шаарави, Джеко (Шик, 62).

"Парма": Фраттали, Бруну Алвеш, Гальоло, Якопони (Гаццола, 79), Гобби, Деци, Штулац (Пепин, 66), Спрокати (Диакате, 90), Куцка, Жервиньо, Чераволо.  


"Кальяри" - "Удинезе" 1:2

Голы: Паволетти, 17 - 1:0, Хадльвредссон, 59 - 1:1, Де Майо, 69 - 1:2


СПАЛ - "Милан" 2:3

Голы: Чалханоглу, 18 - 0:1, Кессиэ, 23 - 0:2, Викари, 28 - 1:2, Фарес, 53 - 2:2, Кессиэ (пен), 66 - 2:3

СПАЛ: Вивиано, Викари, Бонифаци, Чонек (Флоккари, 77), Ладзари, Фарес, Валоти (Янкович, 72), Куртич, Мурджиа (Шимич, 90), Антенуччи, Петанья.

"Милан": Доннарумма (Рейна, 21), Родригес, Мусаккьо, Абате (Кутроне, 63), Романьоли, Чалханоглу, Кессиэ, Борини (Конти, 80), Бакайоко, Сусо, Пионтек.   


"Фиорентина" - "Дженоа" 0:0


"Интер" - "Эмполи" 2:1

Голы: Кейта Бальде, 51 - 1:0, Траоре, 76 - 1:1, Наингголан, 81 - 2:1

"Интер": Ханданович, Асамоа (Кейта Бальде, 46), Шкриньяр, Д`Амброзио, де Врей, Перишич (Далберт, 74), Весино, Наингголан, Брозович, Политано, Икарди (Мартинес, 71).

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Майетта (Учан, 71), Сильвестре, Паяч, Траоре, Аккуа (Бриги, 71), Беннасер, Делль`Орко, Фариас, Капуто.

Предупреждения: Кейта Бальде (52), Паяч (64), Перишич (72), Капуто (90), Д`Амброзио (90).

Удаление: Кейта Бальде (90).

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2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
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