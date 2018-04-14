"Аталанта" и "Интер" расписали безголевую ничью

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"Аталанта" и "Интер" расписали безголевую ничью

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Аталанта" принимала миланский "Интер". Команды так и не сумели поразить ворота друг друга - в итоге нулевая ничья.

"Аталанта" – "Интер" - 0:0

"Аталанта": Бериша, Госенс (Кастань, 80), Кальдара, Масьелло, Хатебур, Гомес, Фройлер, Кристанте (Манчини, 85), де Рон, Толои, Барроу (Корнелиус, 46).

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Сантон (Карамо, 90), Миранда, Жоау Канселу, Перишич, Гальярдини, Рафинья (Эдер, 72), Валеро, Д`Амброзио, Икарди.

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