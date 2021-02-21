"Аталанта" и "Наполи" устроили голевую перестрелку

Теги аталантанаполиалексей миранчук

"Аталанта" и "Наполи" устроили голевую перестрелкуВ Бергамо завершился матч 23 тура итальянской Сирии А. "Аталанта" и "Наполи" выдали яркий поединок, который завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля. Первый тайм не располагал к такому обилию голов, завершившись нулевой ничьей. Но уже после перерыва началась голевая феерия. С 52 по 79 минуту команды смогли забить 6 голов. Россиянин Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле, когда все уже было решено.
Победа позволила "Аталанте" набрать 43 очка и подняться на 4 место в турнирной таблице. В активе у "Наполи" 40 баллов и 7 строчка турнирной таблицы. 

"Аталанта" - "Наполи" 4:2 (0:0)

Голы: Сапата, 52 - 1:0, Зелиньски, 58 - 1:1, Гозенс, 64 - 2:1, Муриэль, 71 - 3:1, Гозенс, 76 (автогол) - 3:2, Ромеро, 79 - 4:2

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Гимшити, Ромеро, Мэле (Шутало, 90), Пессина (Паломино, 84), Фройлер (Пашалич, 78), де Рон, Толои, Сапата (Малиновский, 90), Муриэль (Миранчук, 84).

"Наполи": Мерет, Мариу Руй (Гулям, 78), Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович (Кулибали, 78), Бакайоко, Зелиньски (Лоботка, 84), Фабиан Руис, Элмаз (Инсинье, 53), Политано, Осимхен.

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