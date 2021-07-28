"Аталанта" и "Рома" поборются за немецкого защитника

Теги аталантаромааугсбургфеликс удуохайтрансферы

"Аталанта" и "Рома" поборются за немецкого защитника

Фото: твиттер "Аугсбурга"/Автор неизвестен

"Аталанта" и "Рома" проявляют интерес к центральному защитнику "Аугсбурга" Феликсу Удуохаю, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Аугсбург" оценивает игрока в 15 миллионов евро. Удуохай также может сыграть на позиции правого защитника и опорного полузащитника.

23-летний Удуохай выступает за "Аугсбург" с 2020 года. Всего он провел за клуб 57 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Аталанта" Миранчука подписала итальянского защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ

Назначены арбитры на матчи 2-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов