"Аталанта" и "Рома" поборются за немецкого защитника

Фото: твиттер "Аугсбурга"/Автор неизвестен

"Аталанта" и "Рома" проявляют интерес к центральному защитнику "Аугсбурга" Феликсу Удуохаю, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Аугсбург" оценивает игрока в 15 миллионов евро. Удуохай также может сыграть на позиции правого защитника и опорного полузащитника.

23-летний Удуохай выступает за "Аугсбург" с 2020 года. Всего он провел за клуб 57 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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