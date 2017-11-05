"Аталанта" и СПАЛ сыграли вничью

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"Аталанта" и СПАЛ сыграли вничью

В матче 12-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле сыграла вничью со СПАЛом. В первом половине счет открыл Брайан Кристанте, но во второй половине равновесие восстановил Лука Риццо. После этого поединка "Аталанта" занимает 10 место, а СПАЛ находится на 16-й позиции.

"Аталанта" – СПАЛ - 1:1 (1:0)
Голы: Кристанте, 23 - 1:0, Риццо, 63 - 1:1

"Аталанта": Бериша, Толои, Паломино, Хатебур, Кальдара, Фройлер, Спинаццола (Госенс, 76), де Рон, Кристанте (Куртич, 63), Гомес, Петанья (Хаас, 75).

СПАЛ: Гомис, Викари (Коста, 40), Фелипе, Маттьелло, Саламон, Грасси (Скьявон, 76), Ладзари, Мора (Риццо, 61), Вивиани, Палоски, Антенуччи.

Удаление: Фройлер (69).

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