"Аталанта" интересуется молодым защитником "Лилля"
Фото: инстаграм Ботмана/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, нидерландский защитник "Лилля" Свен Ботман может продолжить карьеру в Италии.
По информации источника, на 21-летнего голландца претендует "Аталанта". Игрок может стать заменой Кристиану Ромеро, который может покинуть клуб.
В прошедшем сезоне Ботман провел 47 матчей, в которых сделал голевую передачу. Вместе с "Лиллем" голландец стал чемпионом Франции.
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