"Аталанта" интересуется молодым защитником "Лилля"

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"Аталанта" интересуется молодым защитником "Лилля"Фото: инстаграм Ботмана/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, нидерландский защитник "Лилля" Свен Ботман может продолжить карьеру в Италии.

По информации источника, на 21-летнего голландца претендует "Аталанта". Игрок может стать заменой Кристиану Ромеро, который может покинуть клуб.

В прошедшем сезоне Ботман провел 47 матчей, в которых сделал голевую передачу. Вместе с "Лиллем" голландец стал чемпионом Франции.

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