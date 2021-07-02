"Аталанта" купила аргентинского голкипера
Фото сайт "Аталанты"
"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря "Удинезе" Хуана Муссо.
27-летний страж ворот сменил клубную прописку за 20 миллионов евро.
Аргентинец заключил с клубом из Бергамо контракт на четыре сезона.
Муссо выступал за "Удинезе" с июля 2018 года, сыграл 104 матча и пропустил 144 гола.
Не пропустите: Голкипер "Аталанты" покинет клуб. | http://soccernews.ru
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|27
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|26
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|Парма
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|Болонья
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|Лечче
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