"Аталанта" купила аргентинского голкипера

Фото сайт "Аталанты"

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря "Удинезе" Хуана Муссо.

27-летний страж ворот сменил клубную прописку за 20 миллионов евро.

Аргентинец заключил с клубом из Бергамо контракт на четыре сезона.

Муссо выступал за "Удинезе" с июля 2018 года, сыграл 104 матча и пропустил 144 гола.

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