"Аталанта" купила нападающего "Ромы"
"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Ромы" Марко Тумминелло.
Бергамский клуб заплатил за 19-летнего футболиста пять миллионов евро, также "волки" получат 50 процентов от суммы будущей перепродажи форварда.
При этом "Рома" сохранила за собой право обратно выкупа Тумминелло за 13 миллионов евро до сезона 2019/20 или 15 миллионов до сезона 2020/21.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21