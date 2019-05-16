"Аталанта" - "Лацио" - 0:2 (видеообзор финального матча Кубка Италии)

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"Аталанта" - "Лацио" - 0:2 (видеообзор финального матча Кубка Италии)

Представляем видео обзор финального матча Кубка Италии между "Аталантой" и "Лацио". Победу в этой встрече одержали подопечные Симоне Индзаги.

Не пропустите: "Лацио" обыграл "Аталанту" и стал обладателем Кубка Италии| http://soccernews.ru
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