"Аталанта" – "Лацио" - 3:3 (обзор)

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"Аталанта" – "Лацио" - 3:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 17-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Лацио" (3:3).

Видео: "Аталанта" - "Лацио".

 

Не пропустите: "Лацио" отыграл два мяча и сыграл с "Аталантой" вничью с хоккейным счетом. | http://soccernews.ru

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3 Интер Милан 17 40
4 Рома 16 38
5 Лацио 16 33
6 Сампдория 16 27
7 Аталанта 17 24
8 Милан 17 24
9 Фиорентина 17 23
10 Торино 17 23
11 Удинезе 16 21
12 Болонья 17 21
13 Кьево 17 21
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15 Сассуоло 17 17
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