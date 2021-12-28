"Аталанта" мечтает подписать Азмуна

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"Аталанта" мечтает подписать Азмуна

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Бергамская "Аталанта" проявляет интерес к иранскому нападающему петербургского "Зенита" Сердару Азмуну, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, в итальянском клубе верят, что Азмун сможет составить пару форварду с колумбийцем Дуваном Сапатой. Впрочем, проблемой может стать зарплата иранца, так как некоторые клубы предлагают ему 3,5 миллиона евро в год, а "Аталанта" не готова платить больше двух миллионов.

В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 21 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Азмун принял решение о своем будущем в "Зените". | http://soccernews.ru
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