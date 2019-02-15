"Аталанта" - "Милан": анонс и прогноз битвы за зону Лиги Чемпионов в рамках 24 тура Серии "А"

"Аталанта" – "Милан"

Стадион: "Атлети Адзурри д'Италия" (Бергамо)

Начало матча: 22:30

Главный арбитр: Фабрисио Паскуа

Итальянская борьба за Лигу Чемпионов обостряется до предела. В пределах 4-7 мест команды разделяет всего лишь один балл, да и если говорить о третьем "Интере", то серия неудачных результатов значительно приблизила миланскую команду к "мясорубке". На данный момент "красно-черные" везут четвертому месту всего 4 балла. 16 января в рамках 24 тура Серии "А" состоится очное столкновение двух претендентов на зону Лиги Чемпионов – "Аталанты" и "Милана". Эта вывеска никогда не являлась очень громкой, но в сезоне 2018/19 есть несколько очень интересных моментов, которые заставляют посмотреть на этих соперников с другого ракурса.

Последний раз "Аталанта" проигрывала 22 декабря в матче с "Дженоа" (3:1). С тех пор подопечные Джанпьеро Гасперини сыграли 8 матчей и одержали 6 побед. В том числе 30 января был разгромлен "Ювентус" в рамках Кубка Италии – 3:0. Главным козырем "королевы провинциалов" является атака. В 23 матчах чемпионата "Аталанта" забила 50 голов – это лучший показатель Серии "А". Даже "Юве", в пассиве которого нет ни одного поражения в лиге, забил 49 голов. В последнее время результативность поддерживается во многом за счет нападающего Дувана Сапаты, о котором мы писали отдельный материал. На данном этапе колумбиец забил 16 голов и является вторым лучшим бомбардиром "СериАла" после Криштиану Роналду. Единственное слабое место "Аталанты", пожалуй, находится сзади. В среднем представители Бергамо пропускают 1,3 гола за матч – это худший показатель в первой десятки чемпионата.

На оборонительные неудачи "Аталанты" у "Милана" могут найтись свои Кшиштоф Пентек и Лукас Пакета. Зимние новички "красно-черных" отлично адаптируются в клубе и уже приносят пользу в атаке – Пёнтек успел отличится двумя голами в новом клубе, а Пакета отдал 2 результативные передачи. Хотя пока это не помогает исправить неприятную статистику – "Милан" все еще является одной из худших команд первой семерки по игре в атаке (32 гола в 23 матчах). Интересно, что в последнее время "Милан" и "Аталанта" проповедуют похожий футбол – ставка на доминирование. Этим объясняется общая схожесть коллективов в плане важных показателей. По проценту владению мячом "королева провинциалом" находится на втором месте в лиге, "красно-черные" – на пятом, но числа отличаются не слишком – 56,1 на 53,6. Это же касается и среднего количества ударов за матч – 16,8 против 16,7 в пользу хозяев (четвертое и пятое место в Серии "А"). Остается интересным, будет ли одна из команд уступать другой в плане владения игры с целью получить пространство для контратак, или же мы увидим развеселый матч "без центра поля".

Интересные факты перед противостоянием "Аталанты" и "Милана"

Самый популярный результат противостояний "Милана" и "Аталанты" в последнее время – ничья. Так закончились 5 из 7 последних встреч между этими коллективами.

"Милан" не может выиграть "Аталанту" в течении 7 матчей кряду. Последний раз "красно-черные" добивались успеха во встрече с "королевой провинциалов" 30 мая 2015 года.

В 5 из последних 6 матчей в Серии "А" "Аталанта" непременно забивает как минимум 2 гола.

"Милан" не проигрывает в 6 кряду гостевых встречах в Серии "А".

Ориентировочные составы

"Аталанта": Бериша – Толой, Манчини, Паломино – Хатебур, Фройлер, Де Рон, Кастанья – Иличич, Гомес – Сапата.

"Милан": Доннарумма – Калабрия, Мусаккио, Романьоли, Родригес – Пакета, Бакайоко, Кесье – Сусо, Чалханоглу, Пёнтек.

Прогноз на матч "Аталанта" – "Милан"

"Аталанта" является фаворитом матча по мнению букмекеров. На победу бергамасков дают коэффициент 2,06. Шансы "Милана" оценивают в 3,92. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,5 раза.

"Милан" вышел из периода "голевой засухи" и забивает как минимум 1 гол в 4 из 5 последних матчей. При не самых надежных оборонительных порядках "Аталанты" эта серия весьма может продолжится, что дает неплохую надежу на проход ставки с голами обеих команд. Все остальное будет зависеть от подопечных Гасперини. Если они поймают кураж, то даже 5 голов в матче могут оказаться не потолком. Но мы все же уменьшим аппетиты и предположим, что команды забьют как минимум 3 гола на двоих.

Прогноз Soccernews: тотал 2,5 Б (1,84)