"Аталанта" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 24-го тура Серии А

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"Аталанта" - "Милан": видеотрансляция центрального матча 24-го тура Серии А

В рамках 24-го тура итальянской Серии А "Аталанта" в родных стенах сразится с "Миланом".

После 23 сыгранных матчей команды соседствуют в турнирной таблице первенства: миланцы находятся на четвёртом месте с 39 баллами, а бергамцы идут пятыми с отставанием в одно очко.

Поэтому фактически нас ждёт битва за последнюю строчку в квартете сильнейших, которая даёт право квалифицироваться в Лигу Чемпионов. А учитывая текущую форму ведущих форвардов обоих коллективов Дувана Сапаты и Кшиштофа Пентека, можно надеяться не только на красивую игру, но и на обилие голов.

Матч пройдёт в субботу, 16 февраля, на стадионе "Адзурри д′Италия". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

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