"Аталанта" минимально одолела "Беневенто"

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"Аталанта" минимально одолела "Беневенто"

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Аталанта" одержала победу над "Беневенто".

"Аталанта" – "Беневенто" 1:0

Гол: Кристанте, 75 - 1:0

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Толои (Иличич, 52), Кристанте, де Рон, Гомес (Паломино, 90), Фройлер, Кастань, Корнелиус (Петанья, 60).

"Беневенто": Бриньоли, Гимсити, Ди Кьяра, Венути, Коста, Чибса (Мемушай, 80), Дель Пинто, Катальди, Д'Алессандро (Кануте, 66), Ломбарди, Арментерос (Пушкаш, 46).

Предупреждения: Коста (14), Венути (42), де Рон (51). | http://soccernews.ru

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