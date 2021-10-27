"Аталанта" Миранчук победила "Сампдорию" и ворвалась в топ-4 Серии А
Фото: инстаграм "Аталанты"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Италии бергамская "Аталанта" на выезде одержала волевую победу над генуэзской "Сампдорией" со счетом 3:1.
Победу бергамаскам принесли голы Дувана Сапаты и Йосипа Иличича, а также автогол Кристоффера Аскильдсена. В составе хозяев отличился Франческо Капуто.
"Аталанта", набрав 18 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Серии А. "Сампдория" с 9 очками осталась на 15-й позиции.
"Сампдория" Генуя – "Аталанта" Бергамо - 1:3 (1:2)
Голы: Капуто, 10 - 1:0, Аскильдсен, 17 (автогол) - 1:1, Сапата, 21 - 1:2, Иличич, 90 - 1:3
"Сампдория": Аудеро, Дрэгушин, Йосида, Колли (Чьерво, 66), Мурру (Шабо, 57), Адриен Силва, Торсбю, Аскильдсен, Кандрева, Габбьядини (Куальярелла, 66), Капуто.
"Аталанта": Муссо, Мэле, де Рон, Паломино (Скальвини, 46), Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский, Пашалич (Иличич, 59), Копмейнерс, Сапата.
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