"Аталанта" Миранчука добыла волевую победу над "Наполи"
Фото: твиттер "Аталанты"
В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Наполи" уступил "Аталанте".
Таким образом, неаполитанцы были смещены на третье место. "Аталанта" остается четвертой.
"Наполи" - "Аталанта" 2:3
Голы: Малиновский, 7 - 0:1, Зелиньски, 40 - 1:1, Мертенс, 47 - 2:1, Демирал, 66 - 2:2, Фройлер, 71 - 2:3
"Наполи": Оспина, Малькюи (Политано, 85), Жезус, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка (Демме, 56), Зелиньски, Мертенс (Унас, 67), Элмаз, Лосано (Петанья, 67).
"Аталанта": Муссо, Дзаппакоста (Хатебур, 46), Паломино, Толои, Демирал, Мэле (Гимшити, 83), де Рон, Фройлер, Малиновский (Пашалич, 73), Пессина (Иличич, 56), Сапата (Муриэль, 82).
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