"Аталанта" Миранчука и "Лацио" добыли победы в 1-м туре Серии А
Фото: твиттер "Аталанты"
В рамках 1-го тура итальянской Серии А "Лацио" добыл победу над "Эмполи", а "Аталанта" обыграла "Торино".
"Торино" - "Аталанта" 1:2
Голы: Муриэль, 6 - 0:1, Белотти, 79 - 1:1, Пикколи, 90 - 1:2
"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Бремер (Иццо, 74), Айна, Лукич (Ринкон, 46), Мандрагора, Линетти, Пьяца (Верди, 74), Санабрия (Белотти, 65).
"Аталанта": Муссо, Мэле, Паломино, Гимшити, Демирал (Ловато, 83), Гозенс (Пикколи, 83), Иличич (Миранчук, 57), Малиновский (Пеццелла, 76), Пашалич, Пессина, Муриэль (Ламмерс, 56).
"Эмполи" - "Лацио" 1:3
Голы: Бандинелли, 4 - 1:0, Милинкович-Савич, 6 - 1:1, Ладзари, 31 - 1:2, Иммобиле (пен), 41 - 1:3
"Эмполи": Викарио, Стоянович (Фьямоцци, 83), Романьоли, Исмайли, Маркицца, Хаас (Журковски, 76), Бандинелли (Хендерсон, 70), Байрами, Риччи, Манкузо (Ла Мантия, 82), Кутроне (Крочата, 76).
"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Эскаланте, 82), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 46), Милинкович-Савич (Андерсон, 70), Ладзари, Педро (Моро, 60), Иммобиле (Мурики, 82), Фелипе Андерсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17