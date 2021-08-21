"Аталанта" Миранчука и "Лацио" добыли победы в 1-м туре Серии А

Фото: твиттер "Аталанты"

В рамках 1-го тура итальянской Серии А "Лацио" добыл победу над "Эмполи", а "Аталанта" обыграла "Торино".

"Торино" - "Аталанта" 1:2

Голы: Муриэль, 6 - 0:1, Белотти, 79 - 1:1, Пикколи, 90 - 1:2

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Джиджи, Бремер (Иццо, 74), Айна, Лукич (Ринкон, 46), Мандрагора, Линетти, Пьяца (Верди, 74), Санабрия (Белотти, 65).

"Аталанта": Муссо, Мэле, Паломино, Гимшити, Демирал (Ловато, 83), Гозенс (Пикколи, 83), Иличич (Миранчук, 57), Малиновский (Пеццелла, 76), Пашалич, Пессина, Муриэль (Ламмерс, 56).



"Эмполи" - "Лацио" 1:3

Голы: Бандинелли, 4 - 1:0, Милинкович-Савич, 6 - 1:1, Ладзари, 31 - 1:2, Иммобиле (пен), 41 - 1:3

"Эмполи": Викарио, Стоянович (Фьямоцци, 83), Романьоли, Исмайли, Маркицца, Хаас (Журковски, 76), Бандинелли (Хендерсон, 70), Байрами, Риччи, Манкузо (Ла Мантия, 82), Кутроне (Крочата, 76).

"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Эскаланте, 82), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 46), Милинкович-Савич (Андерсон, 70), Ладзари, Педро (Моро, 60), Иммобиле (Мурики, 82), Фелипе Андерсон.

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