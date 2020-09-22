"Аталанта" Миранчука купила голландского форварда

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"Аталанта" Миранчука купила голландского форварда

"Аталанта" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего ПСВ Сама Ламмерса.

Сумма трансфера составила 9 миллионов евро. 23-летний футболист заключил с бергамским клубом контракт до 2025 года.

Таким образом, голландец стал партнёром по команде россиянина Алексея Миранчука, который присоединился к "Аталанте" в начале сентября.

Ламмерс - воспитанник ПСВ, за основную команду провёл 29 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Экс-форвард "Милана" Кутузов ярко высказался о трансфере Миранчука в "Аталанту". | http://soccernews.ru
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