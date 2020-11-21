"Аталанта" Миранчука не смогла обыграть "Специю" в Серии А
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Специя" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 0:0. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте.
"Аталанта" вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. "Специя" с 9 очками поднялась на 12-ю позицию.
"Специя" - "Аталанта" - 0:0
"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Толои, Депаоли (Пиччини, 25), Гомес (Пашалич, 46), де Рон, Иличич (Миранчук, 84), Пессина, Ромеро, Сапата (Ламмерс, 67).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17