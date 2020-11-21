"Аталанта" Миранчука не смогла обыграть "Специю" в Серии А

В матче 8-го тура чемпионата Италии "Специя" и "Аталанта" сыграли вничью со счетом 0:0. Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук вышел на поле на 84-й минуте.

"Аталанта" вышла на пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. "Специя" с 9 очками поднялась на 12-ю позицию.

"Специя" - "Аталанта" - 0:0

"Аталанта": Голлини, Гозенс, Паломино, Толои, Депаоли (Пиччини, 25), Гомес (Пашалич, 46), де Рон, Иличич (Миранчук, 84), Пессина, Ромеро, Сапата (Ламмерс, 67).

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